Schuttcontainer brennt in Lagerhalle: Warnung vor Rauch

Hamburg. Die Feuerwehr Hamburg hat wegen eines brennenden Schuttcontainers auf der Veddel vor starker Rauchentwicklung gewarnt. Am Freitagmorgen war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Halle des Unternehmens Otto Dörner ein 35-Fuß-Container mit Lagerschutt in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Durch das Feuer kam es laut einer Gefahrenmeldung der Nina-Warnapp zu einer Geruchsbelästigung durch Rauchgase. Die Rauchwolke zog am Morgen auch Richtung Hafen-City, Innenstadt, Rotherbaum und Harvestehude. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-78132/3

