Luchse-Boss Dubau vor Blomberg-Spiel: Kühlen Kopf bewahren

Hamburg. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten stehen am Sonntag (16.00 Uhr) in der Bundesliga unter Erfolgsdruck. Nachdem die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec aufgrund des Unentschiedens der HSG Bad Wildungen in Leverkusen wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist, will man gegen die HSG Blomberg-Lippe (11.) im Abstiegskampf unbedingt punkten. "Die letzten Spiele gegen die HSG waren immer umkämpft, das müssen wir am Sonntag ebenfalls erreichen", forderte der Coach am Freitag.

Prelcec glaubt, dass es auf die Tagesform ankommen wird. Individuell seien die Gäste überlegen, betonte er und forderte daher: "Meine Mannschaft muss über 60 Minuten verdeutlichen, dass sie einen Sieg will und auch in der Lage ist, über Kampfkraft und Willen unseren Gegner vor Herausforderungen zu stellen."

Geschäftsführer Sven Dubau hofft, dass sein Team einen kühlen Kopf bewahren wird. "Die Mädels dürfen nichts erzwingen wollen und mit der unerlässlichen Lockerheit auftreten", sagte er.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-77119/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg