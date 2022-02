City-Management erwartet Effekt von Corona-Erleichterung

Hamburg/Kiel. Das City-Management in Hamburg erwartet vom Wegfall der 2G-Pflicht im Einzelhandel ab Sonnabend eine Belebung des Geschäfts. Insgesamt sei der Februar der schwierigste Umsatzmonat für den stationären Einzelhandel, teilte die Geschäftsführerin des City-Managements, Brigitte Engler, mit. Das regnerische Wetter sei eine weitere Herausforderung.

Die Besucherfrequenzen und die Umsätze liegen nach ihren Worten derzeit noch immer bei minus 35 bis minus 50 Prozent. "Die Erwartung ist, dass ab Samstag ein Anstieg von mindestens 10 Prozent eintritt. Das deckt sich mit Erfahrungen von Bundesländern, die 2G bereits früher beendet haben", so Engler.

Aus Sicht des Handelsverbands Nord ist die Abschaffung der 2G-Regelung im Handel eine richtige Entscheidung, teilte Sprecherin Mareike Petersen mit. "Der Handel hat natürlich die Hoffnung, dass die Frequenzen mit dem Wegfall der 2G-Regelung wieder etwas besser werden." Damit der Handel sich spürbar erholen könne, seien weitere Lockerungen nötig. "Uns ist bewusst, dass nicht alle Marktanteile, die sich während Corona in den Online-Handel verschoben haben, eins zu eins zurück in den stationären Handel kommen werden."

Petersen verwies darauf, dass die Lockerungen auch eine Erleichterung für die Mitarbeiter mit sich bringen, da Diskussionen und unangenehme Situationen mit Kunden sowie der Personalaufwand für die Kontrollen wegfallen. So könne sich das Personal wieder um die Beratung der Kunden kümmern.

In Schleswig-Holstein ist die 2G-Regel im Einzelhandel bereits seit Mittwoch entfallen. In Hamburg gilt die Erleichterung von Sonnabend an. Es gilt weiterhin Maskenpflicht (Hamburg FFP2, Schleswig-Holstein auch medizinische Masken).

