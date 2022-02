Gelbsperre abgesessen: Kittel vor Rückkehr in HSV-Startelf

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV will mit Sonny Kittel in der Erfolgsspur bleiben. Für das Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim stellte HSV-Coach Tim Walter die Rückkehr des Taktgebers in Aussicht, der bei der 5:0-Gala über Spitzenreiter Darmstadt 98 wegen einer Gelbsperre gefehlt hatte. Ob der gegen Darmstadt ebenfalls starke David Kinsombi erneut in der Startaufstellung stehen wird, ließ Walter offen. "Beide sind sehr gute Spieler", sagte der 46 Jahre alte Chefcoach am Donnerstag.

Der Blick auf die Tabelle ist für Walter zwar "irrelevant", doch die Brisanz der Partie wird ihm sicherlich bewusst sein. Der HSV ist mit 37 Punkten Tabellen-Vierter, die gastgebenden Heidenheimer liegen punktgleich auf Platz sechs. Dem Sieger winkt im Aufstiegskampf ein Bigpoint. "Unsere größte Motivation ist es, Spiele zu gewinnen", so Walter. Den Bonus in der Tabelle würde der Coach aber kaum ablehnen.

Von den seit vier Ligaspielen unbesiegten Heidenheimern erwartet Walter den gewohnt laufintensiven Auftritt. "Wir müssen unser Spiel durchsetzen", forderte der HSV-Coach, der dabei auf ein "hohes Ball- und Passtempo" setzt. Abwehrspieler Jan Gyamerah könnte nach seinem Muskelfaserriss wieder eine Option sein. Für die angeschlagenen Anssi Suhonen und Mikkel Kaufmann kommt ein Einsatz aber wohl noch zu früh.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-66827/2

