Angeblicher Bankmitarbeiter bucht mehrere Tausend Euro ab

Pahlen. Ein angeblicher Bankmitarbeiter hat per Telefon die Passwörter eines Kunden zum Online-Banking erschlichen und mehrere Tausend Euro abgebucht. Der Betrüger gab bei dem Anruf an, dass es einen Fernzugriff auf das Konto des 52-Jährigen aus Pahlen (Kreis Dithmarschen) gegeben habe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf dem Handy des Mannes war demnach die Telefonnummer seiner Bank-Filiale angezeigt worden. Der Betrüger schlug vor, die Online-Passwörter zu vergleichen und anschließend zu ändern.

Dem 52-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei glaubhaft gemacht, dass die Angaben erforderlich seien, um einen Zugriff auf sein Konto zu verhindern. Das Konto würde gesperrt und er sollte neue Zugangsdaten mit der Post erhalten. Als der Mann Kontakt mit seiner Bank aufnahm, flog der Schwindel auf und er meldete sich am Mittwoch bei der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-62204/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg