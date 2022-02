Zu Jahresbeginn bleiben in vielen Städten die Hotelbetten leer. In Lübeck und Kiel können Einwohner in dieser Zeit zu stark vergünstigten Preisen probeschlafen. Das Ziel: Bürger zu Botschaftern des Tourismus in der eigenen Stadt zu machen.

Das Atlantic Grand Hotel gehört zu den Häusern, die an der Aktion "Tapetenwechsel" teilnehmen.

Tourismus Gast in der eigenen Stadt: "Tapetenwechsel" gefragt

Lübeck. Gast in der eigenen Stadt sein - das ist seit 2012 in Lübeck möglich. Unter dem Motto "Tapetenwechsel" können die Einwohner der Hansestadt im Januar und Februar ein Wochenende lang zum stark ermäßigten Preis in ausgewählten Hotels in Lübeck und Travemünde nächtigen. "Das ist eine tolle Möglichkeit, auch mal die Hotels der Stadt kennenzulernen", sagt die Lübeckerin Karin Mäsker.

"Selbst wenn zwischen dem Zuhause und dem Hotel nur 20 Kilometer liegen, ist es doch ein Gefühl von Auszeit", sagt Mäsker nach einem Wochenende im Aja-Hotel in Travemünde. Sie sei immer auf der Suche nach schönen Hotels in der Nähe, auch um eigene Gäste von außerhalb unterzubringen. "Für Ende Februar habe ich ein Hotel in Timmendorfer Strand gebucht."

"Ziel der Aktion war und ist es, die Lübecker und Lübeckerinnen von den Stärken der eigenen Stadt zu überzeugen und sie so zu zukünftigen Botschaftern des Lübecktourismus zu machen", sagt Doris Schütz vom Lübeck und Travemünde Marketing. Zugleich wolle man den teilnehmenden Hotels in den buchungsarmen Monaten Januar und Februar eine Werbemöglichkeit bieten.

Das Konzept geht offenbar auf. Machten 2012 erst 7 Hotels mit, sind es inzwischen 19 Häuser. Erstmals sind auch 5 Hotels im Nachbarort Timmendorfer Strand mit von der Partie.

"Wir beteiligen uns seit 2016 an der Aktion und werden auch im nächsten Jahr wieder dabei sein", sagt der Direktor des Atlantic Grand Hotels Travemünde, Kay Plesse. "Das Angebot hilft, eine Hemmschwelle bei unseren Nachbarn abzubauen und sie als Gäste für uns und unsere Gastronomie zu gewinnen."

Ähnlich sieht es Astrid Kantim , Direktorin des Travemünder Hotels Slow Down, das in diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist. "Als neues Hotel in Travemünde ist es uns ein besonderes Anliegen, uns unserer Nachbarschaft vorzustellen", sagt sie. "Bisher wurden für die beiden Monate mehr als 700 Übernachtungen gebucht."

Bundesweit nutzen auch andere Städte die Möglichkeit, ihre eigenen Bürger durch solche Aktionen für Hotels in der eigenen Stadt zu begeistern - beispielsweise Berlin, Frankfurt am Main, Konstanz oder Wiesbaden.

Auch in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel gibt es seit 2012 eine vergleichbare Aktion, an der sich aktuell zehn Hotels beteiligen. "Unser "Bettenwechsel" ging anfangs von Dezember bis Ende Februar", sagt Eva Zeiske vom Verein Kiel Marketing. "Inzwischen ist die Aktion so erfolgreich, dass sie bis zum 1. Mai verlängert worden ist."

