Nord-SPD stellt Landesliste zur Landtagswahl auf

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Neumünster. Die SPD in Schleswig-Holstein entscheidet heute (ab 10.00 Uhr) über ihre Landesliste zur Landtagswahl am 8. Mai. Für die Spitzenkandidatur tritt Thomas Losse-Müller an. Der Ex-Grüne und frühere Staatskanzleichef strebt an, nach der Wahl Daniel Günther (CDU) als Ministerpräsident abzulösen. Wegen des positiven Corona-Tests einer Tochter wird Losse-Müller zur Wahlkonferenz digital zugeschaltet.

Die Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli bewirbt sich um Listenplatz zwei. Vorschläge des Landesvorstandes für die nächsten Plätze sind Bildungsexperte Martin Habersaat, SPD-Landesvizin Sophia Schiebe und der langjährige Abgeordnete Kai Dolgner.

Die AfD stellt heute (ab 10.00 Uhr) in Elmshorn ihre Landesliste auf. Der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis bewirbt sich wie 2017 um die Spitzenkandidatur, muss aber mit mehreren Gegenkandidaten rechnen.

