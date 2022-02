HSV-Trainer will Kittel-Ausfall "über das Team steuern"

Hamburg. Trainer Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV will den Ausfall seines Führungsspielers Sonny Kittel im Verbund lösen. "Wir werden versuchen, es über das Team zu steuern", sagte der Coach am Freitag in der Hansestadt. Offensivakteur Kittel fehlt seinem Team am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Top-Spiel bei Darmstadt 98 wegen einer Gelbsperre. Außerdem stehen dem 46 Jahre alten Coach im Spiel beim Spitzenreiter die Rechtsverteidiger Jan Gyamerah (Muskelfaserriss) und Josha Vagnoman (Aufbautraining) sowie der erkrankte Stürmer Mikkel Kaufmann nicht zur Verfügung.

"Die Stimmung ist gut, weil wir die Woche gut genutzt und sehr intensiv gearbeitet haben", berichte Walter über die Punktspielpause, in der der einzige Winterzugang Giorgi Tschakwetadse seine neuen Teamkollegen kennengelernt hat. Dass der 22 Jahre alte Leihspieler aus Georgien in Darmstadt schon in der Startelf stehen wird, ist nicht zu erwarten. "Er hat sein Potenzial schon angedeutet, aber er braucht noch ein wenig Zeit. Wir müssen mit ihm Geduld haben", betonte Walter. Der Neue sei aber schon "reif für eine Einwechslung".

Auf die Frage, ob er mit dem HSV lieber den DFB-Pokal gewinnen oder den Aufstieg in die Bundesliga schaffen will, antwortete Walter ausweichend. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer gewinnen will. Von daher stört mich das Oder", sagte der Coach.

