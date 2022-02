Pflegerin stiehlt von toter Heimbewohnerin

Hamburg. Die Mitarbeiterin eines Hamburger Pflegeheims soll mehrere Gegenstände einer verstorbenen Bewohnerin gestohlen und auf einer Internet-Verkaufsplattform angeboten haben. Der Schwester der Toten hatte bemerkt, dass die Sachen im Nachlass fehlten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. So seien Schmuck, seltene Sammeltassen, dekorative Blechdosen und weitere Porzellangegenstände im Wert von mehreren hundert Euro nicht mehr da gewesen. Die Schwester hatte einen Teil der Gegenstände später im Internet gefunden. Dort wurden sie in Hamburg zum Verkauf angeboten. In der Wohnung der 48 Jahre alten Pflegeheim-Mitarbeiterin wurden schließlich am Donnerstag Teile des Nachlasses sowie diverse medizinische Gegenstände gefunden. Gegen die Tatverdächtige wird nun ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-978396/2

