Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Lübeck. Ein 34 Jahre alter Rollerfahrer hat in Lübeck so ziemlich alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Er sei ohne Führerschein und ohne Zulassung unterwegs gewesen, das Kennzeichen an seinem Roller habe zu einem anderen Fahrzeug gehört und er habe unter dem Einfluss von Amphetaminen gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem sei er auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle am Donnerstag mit 70 Kilometern in der Stunde durch eine Tempo-30-Zone gerast. Der 34-Jährige war der Polizei aufgefallen, weil er beim Anblick des Streifenwagens Gas gegeben und alle Anhaltezeichen der Beamten missachtet hatte.

Jetzt wird gegen ihn unter anderem wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-977827/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg