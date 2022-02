Lufthansa Technik bekommt Anfang Juli einen neuen Chef

Johannes Bußmann, Vorstandsvorsitzender Lufthansa Technik, spricht in Hamburg.

Hamburg. Die Wartungssparte der Lufthansa bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Technik, Johannes Bußmann (53), werde den Konzern zum 1. Juli auf eigenen Wunsch verlassen, um den Vorstandsvorsitz eines großen deutschen Technologieunternehmens zu übernehmen. Nachfolger werde das bisherige Vorstandsmitglied der Wartungstochter, Sören Stark (55), teilte Lufthansa Technik am Freitag in Hamburg mit.

Zu welchem Unternehmen Bußmann wechselt, teilte Lufthansa Technik nicht mit. Für ihn sei es an der Zeit, sich "anderen Aufgaben außerhalb der Luftfahrt zu stellen", sagte er laut Mitteilung lediglich. Bußmann war insgesamt 23 Jahre für die Wartungstochter der Fluggesellschaft tätig, seit 2015 als Chef. Sein Nachfolger Sören Stark verantwortet seit drei Jahren das operative Geschäft im Vorstand von Lufthansa Technik. Seine Karriere in dem Unternehmen begann 2004 als Geschäftsführer von Lufthansa Technik Logistik in Hamburg.

Lufthansa Technik sieht sich mit mehr als 20.000 Beschäftigten als einen der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Über den Geschäftsverlauf 2021 will die Lufthansa-Tochter wenige Tage nach der Konzernmutter am 9. März informieren. 2020 war für Lufthansa Technik coronabedingt das schlechteste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte mit einem heftigen Umsatzeinbruch und tiefroten Zahlen.

