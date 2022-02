Polizei zerschlägt Drogenhändlerring im Kreis Segeberg

Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen.

Norderstedt. Drogenfahnder der Norderstedter Kriminalpolizei haben einen Drogenhändlerring im Kreis Segeberg zerschlagen. Der Hauptzugriff erfolgte nach monatelangen Ermittlungen bereits im Dezember, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Gegen vier Hauptverdächtige im Alter von 27 bis 55 Jahren wurden Haftbefehle erlassen. Ein 55 Jahre alter Mann aus Henstedt-Ulzburg und ein 27-Jähriger aus dem Kreis Segeberg befinden sind nach wie vor in Untersuchungshaft. Die Haftbefehle gegen einen 39 Jahre alten Hamburger und einen 40-Jährigen aus dem Kreis Segeberg wurden gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Gruppe vor, sich zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, die täglich Abnehmer im Bereich zwischen Norderstedt und Bad Bramstedt mit Drogen beliefert hat. Der monatliche Umsatz soll im sechsstelligen Bereich (oberhalb 100.000 Euro) gelegen haben.

Die Polizei griff am 8. Dezember mit acht Durchsuchungsbeschlüssen in Schleswig-Holstein und Hamburg gegen zehn Beschuldigte zu. Die Beamten beschlagnahmte Beweismittel - darunter mehrere hundert Gramm Kokain, mehrere Kilogramm Cannabis und Amphetamin sowie Ecstasy-Tabletten im Wert von insgesamt etwa 75.000 Euro. Außerdem fanden die Ermittler Hieb- und Stichwaffen sowie eine scharfe Schusswaffe. An dem Einsatz waren mehr als 100 Polizisten beteiligt, darunter auch Spezialkräfte des Landes Schleswig-Holstein.

Die Ermittlungen wurden nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft bis in den Januar hinein mit weiteren Durchsuchungen und Festnahmen fortgesetzt. Dabei beschlagnahmten die Beamten weitere Beweismittel.

