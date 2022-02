Schweigeminute der Hamburger Polizei für getötete Kollegen

Hamburg/Kusel. Die Hamburger Polizei hat am Freitagmorgen bei einer bundesweiten Schweigeminute der beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht. "Die Polizei Hamburg nimmt Anteil und ist in Gedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der Polizei Rheinland-Pfalz, den Familien und Freunden der Verstorbenen", hatten die Beamten zuvor mitgeteilt. "Wir gedenken in Stille."

Der 29 Jahre alte Polizist und seine 24 Jahre alte Kollegin waren am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße nahe Kusel erschossen worden. Die Polizei nahm einige Stunden später zwei 32 und 38 Jahre alte Verdächtige fest. Die beiden Männer sitzen mittlerweile wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass sie mit der Tat Jagdwilderei verdecken wollten.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-973276/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg