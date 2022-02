Auffrischimpfungen an Schleswig-Holsteins Schulen gestartet

Kiel. In mehr als 120 Schulen in Schleswig-Holstein sollen Schülerinnen und Schülern in den kommenden Wochen Covid-19-Schutzimpfungen angeboten werden. In dieser Woche hätten erste Impfteams bereits vor Ort Auffrischungsimpfungen sowie Erst- und Zweitimpfungen angeboten, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag. Weitere Anmeldungen von Schulen für die Impfkampagne erfolgten täglich.

Prien verwies auf die im Ländervergleich hohe Impfquote Schleswig-Holsteins. "90 Prozent der Erwachsenen sind doppelt geimpft, über 70 Prozent schon geboostert. Von den Lehrerinnen und Lehrern wissen wir, dass sie zu über 95 Prozent vollständig geimpft sind", sagte Prien.

Im Norden sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 79,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter 12 bis 17 Jahre mindestens einmal und 72,4 Prozent bereits vollständig geimpft. 30,3 Prozent haben zudem bereits eine Auffrischungsimpfung.

