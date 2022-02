Mehrere GPS-Lenksysteme aus Traktoren gestohlen

Niebüll/Stedesand. Bei zwei Landtechnikfirmen in Nordfriesland sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere GPS-Lenksysteme aus Traktoren entwendet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Systeme aus insgesamt zehn Fahrzeugen bei Händlern in Stedesand und Niebüll ausgebaut. Nach Angaben der Firmen liegt der Sachschaden mindestens im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei verdächtigte zunächst den Fahrer eines relativ neuen Autos mit Pinneberger Kennzeichen, der sich die Traktoren auf dem Hofplatz auffällig angeschaut habe. Noch könne die Verbindung zur Tat allerdings nicht bestätigt werden.

