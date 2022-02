79-Jährige passiert Bahnübergang bei Rot: Polizei anwesend

Glückstadt. Trotz Rotlichts, eines Warnsignals und der Anwesenheit der Polizei hat eine ältere Frau in Glückstadt (Kreis Steinburg) einen Bahnübergangs überquert. Kurz nach ihr senkte sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die Schranke, wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete. Auf den Vorfall angesprochen, sagte die 79-Jährige den Beamten, sie habe den Streifenwagen und das Rotlicht zwar gesehen. Sie habe es jedoch eilig gehabt. Außerdem dauere die Schließung zu lange. Deshalb habe sie dies bereits öfter so gemacht. Die uneinsichtige Frau muss wegen ihres lebensgefährlichen Verhaltens mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-963404/3

