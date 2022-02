Sportchef Stöver verlängert bis 2024 bei Holstein Kiel

Kiel. Sportgeschäftsführer Uwe Stöver hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der Club aus Schleswig-Holstein am Donnerstag mit. "Ich habe große Lust, mit diesem so großartigen und leidenschaftlichen Team in die anstehenden Jahre zu gehen", sagte der 54-Jährige.

Der gebürtige Wuppertaler ist seit Oktober 2019 Sportchef der Kieler, für die er bereits 2015/16 tätig war. Danach folgten für den früheren Bundesligaspieler Zwischenstationen als Sportdirektor beim 1. FC Kaiserslautern (2016 bis 2017) und beim FC St. Pauli (2017 bis 2019).

Für den Aufsichtsrat der KSV Holstein ist Stöver ein wesentlicher Faktor im Club: "Uwe Stöver ist wetterfest und hat den sportlichen Bereich in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten mit seinem gesamten Team hervorragend gemanagt und zukunftsfähig aufgestellt", sagte Aufsichtsratschef Stefan Tholund: "Daher freuen wir uns sehr, dass er über den Sommer hinaus an Bord der KSV bleibt, um diesen so positiven Weg weiter mitzugestalten."

Mit Ex-Trainer Ole Werner führte Stöver die KSV in der Serie 2020/21 unter anderem nach einem Sieg über Bayern München bis ins Halbfinale des DFB-Pokals und in die Bundesliga-Relegation, in der die Kieler am 1. FC Köln scheiterten. Nach dem Fehlstart in die aktuelle Serie und dem Abgang Werners holte der Sportchef Marcel Rapp als neuen Coach. Unter Rapp stabilisierten sich die Kieler auf Platz elf.

"Nun sehe ich ein Team auf dem Platz, das Freude macht und wieder die Werte entwickelt hat, für die Holstein Kiel steht - Mut, Leidenschaft, Kampfgeist und die Lust, Fußball zu spielen", sagte Stöver weiter. "Daher ist mir die Entscheidung, den Weg gemeinsam weiterzugehen und diesen Verein weiter zukunftsorientiert aufzustellen, leicht gefallen", fügte der Sportchef hinzu.

