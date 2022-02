Basketball Hamburg Towers beenden in Andorra Niederlagen-Serie

Andorra. Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat nach vier Pflichtspiel-Niederlagen im Eurocup wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles gewann am Mittwochabend bei Morabanc Andorra mit 85:78 (37:35). Damit haben die Norddeutschen ihren Negativlauf von drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie beendet.

Die Towers taten sich zunächst schwer und brachten im ersten Viertel lediglich sieben Punkte zustande, so dass es mit einem 7:19-Rückstand in die erste Pause ging. Im zweiten Spielabschnitt hingegen erwiesen sich die Hanseaten als sehr effektiv, erzielten 30 Punkte und erarbeiten sich dadurch eine Halbzeit-Führung von 37:35.

Im dritten Viertel agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, so dass Andorra mit einer 62:61-Führung in den letzten Abschnitt ging. Den Norddeutschen gelang dann ein 7:0-Lauf. Als Max DiLeo knapp vier Minuten vor Spielende einen Dreier zum 79:67 erzielte, war den Towers der Sieg nicht mehr zu nehmen. Bester Schütze war Jaylon Brown mit 32 Punkten. "Wir wissen, dass wir ein gutes Team haben", sagte Brown.

Die Towers haben noch sechs Spiele in der Gruppenphase zu bestreiten und stehen in der Zwischenbilanz bei fünf Siegen und sieben Niederlagen. Die nächste Aufgabe ist ein Heimspiel am 8. Februar gegen den litauischen Verein Lietkabelis Panevezys.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-951863/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg