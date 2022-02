Schauspielhaus mit Jelinek-Stück zu Mülheimer Theatertagen

Hamburg. Das Hamburger Schauspielhaus ist mit dem Jelinek-Stück "Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!" zu den Mülheimer Theatertagen eingeladen worden. Die Uraufführung des Stücks zur Corona-Pandemie hatte am 5. Juni 2021 - nach monatelangem Lockdown - in der Regie von Intendantin Karin Beier den Spielbetrieb am Deutschen Schauspielhaus wieder eröffnet.

Jelinek komponiert in ihrem Text die Vielzahl der Stimmen, Nachrichten und Politikerreden zur Corona-Pandemie - ein "Lärm" aus Erklärungen, Gerüchten und Verschwörungserzählungen. Das Stück liefere damit einen Kommentar zur nach wie vor aktuellen gesellschaftlichen Gegenwart.

