Color Line nimmt Fährverkehr auf Linie Kiel-Oslo wieder auf

Kiel/Olso. Die norwegische Reederei Color Line will am 12. Februar den Fährbetrieb auf der Strecke Oslo-Kiel wieder aufnehmen. Grund sei die Lockerung der norwegischen Corona-Regeln, teilte die Reederei am Mittwoch mit. Zunächst soll die "Color Magic" wieder fahren. Am 25. Februar soll auch das zweite Schiff "Color Fantasy" wieder ablegen.

Laut Unternehmen ist das Interesse deutscher Sommertouristen groß. Es werde erwartet, dass weitere Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen in Norwegen und den Zielländern zu einer Belebung der Nachfrage auch seitens der norwegischen Kunden beitragen würden.

Aufgrund von Corona-Beschränkungen in Norwegen hatte die Reederei den Fährverkehr zwischen Kiel und Oslo zum Jahreswechsel schrittweise eingestellt. Zunächst ging am 29. Dezember die "Color Magic vorübergehend außer Betrieb. Am 10. Januar folgte die "Color Fantasy". Früheren Reedereiangaben zufolge wurden in diesem Zusammenhang 700 Mitarbeiter freigestellt.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-945603/3

