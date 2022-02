Ätzender Stoff in Logistikhalle: Vier Leichtverletzte

Norderstedt. Beim Austreten einer ätzenden Flüssigkeit sind vier Mitarbeiter eines Logistikzentrums in Norderstedt (Kreis Segeberg) leicht verletzt worden. Sie seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. In einer Halle sei ein 50-Liter-Fass mit einem giftigen Stoff leicht leckgeschlagen. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt. Alle 27 Menschen, die sich in der Halle aufgehalten hatten, wurden untersucht, aber nur vier von ihnen hätten leichte Symptome gehabt. Der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt barg den beschädigten Behälter und setzte ihn in ein luftdichtes Überfass.

