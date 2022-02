Kriminalität Amokalarm an Schule in Hamburg: Hintergründe weiter unklar

Es waren bange Stunden für Schüler, Lehrer und Eltern in Hamburg-Jenfeld. Ein Zeuge hatte am Dienstag berichtet, ein junger Mann sei mit Schusswaffe in eine Schule gegangen. Spezialeinheiten rückten an - und gaben Entwarnung. Es sind viele Fragen offen.