Ein Schild an einem Eingang weist auf das Tragen einer Maske hin.

Gesundheit Pandemie: In Geschäften im Norden bald nur Maskenpflicht

Kiel. In Schleswig-Holsteins Geschäften soll in der Corona-Pandemie künftig nur noch Maskenpflicht gelten. Ab 9. Februar ist dann kein Nachweis des Impf- und Genesenenstatus mehr notwendig, wie aus Ankündigungen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch hervorging.

