Mann wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Flensburg. Ein 35 Jahre alter Mann muss sich von Mittwoch (9.15 Uhr) an vor dem Landgericht Flensburg unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten aus Nordfriesland 42 Sexualdelikte vor, davon in zehn Fällen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. In zwei Fällen ist es den Angaben zufolge tateinheitlich zu einer Vergewaltigung gekommen.

Der Mann soll von Mai 2020 bis Mai 2021 minderjährige Mädchen über soziale Netzwerke kontaktiert und angegeben haben, er sei 16 beziehungsweise 18 Jahre alt. Insbesondere mit einer damals Zwölfjährigen soll er ein Verhältnis online gepflegt und sie an Freier im Münchner Raum vermittelt haben. Einige dieser Freier sollen dem Angeklagten auf dessen Bitte hin Videomaterial von den Begegnungen geschickt haben. Anderen minderjährigen Mädchen soll er Videos und Fotos mit sexuellem Inhalt geschickt und diese auch von ihnen gefordert haben.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-934809/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg