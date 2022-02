Musik Amerikanischer Künstler John Zorn in der Elbphilharmonie

Hamburg. Die Elbphilharmonie widmet dem amerikanischen Künstler John Zorn ein viertägiges Festival. In der Reihe "Elbphilharmonie Reflektor" werde der Komponist und Saxofonist vom 17. bis 20. März das Konzerthaus nach seinen Wünschen und Vorstellungen bespielen, teilte das Konzerthaus am Dienstag mit. In 14 Konzerten zeige der Musiker dabei "einige Facetten seines musikalischen Horizonts, der mühelos die Welten von Jazz und Rock über Hardcore, Easy Listening und Filmmusik bis zu traditioneller jüdischer Musik und zeitgenössischer E-Musik überspannt". Zahlreiche Musiker aus unterschiedlichen Bereichen werden ihn dabei begleiten.

1953 in New York geboren, habe Zorn bereits mit acht Jahren erste Stücke komponiert. Sein unstillbarer Heißhunger auf Musik aller Art und jeder Gattung habe ihm die Beschränkung auf nur ein Genre jedoch unmöglich gemacht. Das Spektrum reiche dabei von "krachend lautem, schnellen Metal-Hardcore bis zu engelhaften A-cappella-Gesängen, von exakt auskomponierten Partituren für Streichquartett bis zu bezaubernd versponnener Musik für Gitarre, Harfe und Vibrafon".

