Auch Hamburgs Handballer nehmen den Spielbetrieb wieder auf

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Hamburgs Handballer nehmen den Spielbetrieb nach einer verlängerten Corona-Weihnachtspause wie geplant an diesem Wochenende wieder auf. Das hat der Landesverband am späten Montagabend beschlossen. "Der Hamburger Handball-Verband ist satzungsgemäß dazu verpflichtet, den Spielbetrieb zu ermöglichen", hieß es in einer Mitteilung. "Vereinen und Mannschaften, die spielen wollen, soll diese Möglichkeit nicht genommen werden."

Bis Ende Februar werde aber kein Verein zum Spielen gezwungen. Verlegungen von Partien sind auch ohne besondere Begründung oder Zustimmung des Gegners möglich. Eine ähnliche Regelung hatte der Handballverband Schleswig-Holstein bereits in der vergangenen Woche beschlossen. Auch im nördlichsten Bundesland soll am Wochenende wieder gespielt werden. Gleiches gilt für die gemeinsame Oberliga von Hamburg und Schleswig-Holstein.

