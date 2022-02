Thomas Drach im Landgericht Köln eingetroffen

Köln. Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist am Dienstagmorgen zum ersten Prozesstag im Landgericht Köln eingetroffen. Er wurde in einer Kolonne von drei schwarzen Wagen mit Blaulicht in das Gerichtsgebäude gefahren. Dort ist er wegen vier Überfällen auf Geldtransporter angeklagt.

Bei den Überfällen 2018 und 2019 in Köln, Frankfurt am Main und Limburg sollen Drach und ein Mitangeklagter insgesamt mehr als 230 000 Euro erbeutet haben. Bei zwei der Taten soll Drach jeweils auf einen Sicherheitsmitarbeiter geschossen haben - die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen. Drach bestreitet die Vorwürfe. 1996 hatte er den Erben der Hamburger Tabak-Dynastie Reemtsma, Jan Philipp Reemtsma, entführt und ihn später gegen Lösegeld wieder freigelassen.

