Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter 1000: Elf neue Todesfälle

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Montag weiter unter dem Wert 1000 geblieben. Überschritten wurde diese Schwelle jedoch erneut in fünf Kreisen und Städten: Stormarn, Flensburg, Neumünster, Lübeck und Pinneberg. Landesweit lag die Inzidenz bei 918,9 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Montag zuvor waren es 944,3.

5014 Corona-Neuinfektionen wurden am Montag im Land gemeldet. Das waren mehr als am Sonntag (1102), allerdings liegen die Zahlen am Wochenende in der Regel niedriger. Am Montag zuvor waren es 4047 registrierte Neuinfektionen. Ungewöhnlich hoch ist die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle: Es sind elf, damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 1975.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - lag bei 5,63. Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Covid-19-Patienten sank auf 346 (-21), die der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen lag bei 48 (+1), von ihnen mussten 30 beatmet werden.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten weiter der Kreis Stormarn (1522,5), die kreisfreien Städte Flensburg (1249,8), Neumünster (1192,7) und Lübeck (1126,7) sowie der Kreis Pinneberg (1092,8). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichneten die Kreise Plön (522,6), Dithmarschen (581,6) und Steinburg (686,3).

© dpa-infocom, dpa:220131-99-922048/2

