Tobias Hauke verpasst HTHC-Halbfinale coronabedingt

Düsseldorf (dpa/lno) – Tobias Hauke hat das Halbfinale seines Harvestehuder THC bei der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft coronabedingt verpasst. Der Rekordnationalspieler war vor der Abfahrt nach Düsseldorf am Freitag positiv auf das Virus getestet worden und daraufhin direkt in Hamburg geblieben. "Tobi ist ein exzellenter Spieler, der oft den Unterschied ausmacht", sagte Trainer Christoph Bechmann nach der 2:3-Niederlage am Samstagabend im Penaltyschießen gegen den Berliner HC.

Kapitän Xaver Hasun beklagte ebenfalls den Ausfall, wollte ihn aber nicht als Entschuldigung für das Halbfinal-Aus geltend machen: "Nein, wir sind alle Bundesligaspieler. Dennoch fehlte uns dieser super Spieler, aber vielleicht hätten wir dann andere dumme Fehler gemacht." Vor den HTHC-Herren waren bereits die Alster-Damen als Titelverteidiger mit 4:7 am Düsseldorfer HC gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:220130-99-903275/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg