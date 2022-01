HSV und St. Pauli hoffen auf gute Lose von Felix Neureuther

Hamburg. Die Hamburger Fußball-Zweitligisten HSV und FC St. Pauli hoffen auf gute Lose für das Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Gegner der beiden Vereine aus der Hansestadt werden am Sonntag (19.15 Uhr) in der ARD-Sportschau vom ehemaligen Skirennläufer Felix Neureuther gezogen. Spieltermine für die Runde der besten acht Clubs sind am 1. und 2. März. Im Lostopf befinden sich noch jeweils vier Erst- und Zweitligisten.

Der dreifache Pokalsieger HSV steht zum ersten Mal seit der Spielzeit 2018/19 wieder im Viertelfinale. Vor drei Jahren gab es ein 2:0 über den SC Paderborn. Danach scheiterte die Volkspark-Elf im Halbfinale mit 1:3 an RB Leipzig. Im Achtelfinale der aktuellen Spielzeit hatte sich das Team von Trainer Tim Walter 4:3 im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Köln durchgesetzt.

St. Pauli hat nach dem 2:1 über Cupverteidiger Borussia Dortmund erstmals seit der Saison 2005/06 wieder die Runde der besten Acht erreicht. Dem 3:1 über Werder Bremen im Januar 2006 folgte ein 0:3 gegen den späteren Pokalsieger Bayern München. Gemeinsam standen die beiden Hamburger Teams zuletzt im November 1996 im Viertelfinale.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-899371/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg