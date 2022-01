Ein Basketball fällt in den Basketballkorb.

Basketball Hamburg Towers verpassen Sieg gegen Ulm in letzter Sekunde

Hamburg. Die ersatzgeschwächten Hamburg Towers sind in der Basketball-Bundesliga erneut als Verlierer vom Platz gegangen. Gegen den Tabellendritten Ratiopharm Ulm unterlag der Achte am Samstag in der Inselparkhalle unglücklich mit 90:91 (50:49) und kassierte damit im 18. Spiel die achte Niederlage. Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar mit 24 Punkten.

Den Gastgebern standen gerade einmal acht Akteure aus dem Profikader zur Verfügung. Dennoch verlief die Partie bis zu Beginn des zweiten Viertels nahezu ausgeglichen. Kein Team konnte sich nennenswert absetzen. Dann aber zogen die Hanseaten phasenweise auf neun Punkte davon, schafften es aber trotz einer starken Dreierquote (10/18) nicht, Ulm bis zur Pause auf Distanz zu halten.

Zwar erwischten die Hamburger den besseren Start in die zweite Hälfte, doch dann gewannen die Gäste zunehmend die Oberhand und lagen kurz vor Ende des dritten Abschnitts mit zwölf Punkten vorn. Die Hanseaten gaben sich aber nicht geschlagen, kämpften sich zurück ins Spiel und gingen knapp sechs Minuten vor dem Ende sogar wieder in Führung (77:76). Doch in der umkämpften Schlussphase vergab Caleb Homesley mit einem verworfenen Dreier den möglichen Sieg für sein Team.

