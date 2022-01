Unwetterwarnungen für Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor orkanartigen Böen der Windstärke elf an den Küsten gewarnt. Vereinzelt sind auch Orkanböen der Windstärke zwölf mit Geschwindigkeiten von bis 120 Kilometern pro Stunde am Wochenende nicht ausgeschlossen, wie der DWD am Samstag mitteilte. Die Stürme sollen demnach am Sonntag nachlassen.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat im Hamburger Elbgebiet vor einer Sturmflut mit Wasserständen gewarnt, die bis zu 2,5 Meter höher sein könnten als das mittlere Hochwasser. Der Scheitelpunkt soll in der Nacht zum Sonntag erreicht werden, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Auch für Nordfriesland bestehe eine Sturmflutwarnung.

Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen in Schleswig-Holstein und Hamburg bei etwa neun Grad, in der Nacht zum Sonntag bei einzelnen Schauern bei etwa vier Grad. Am Sonntag kann es weiterhin schauern bei Höchstwerten von etwa sieben Grad.

