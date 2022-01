Günther fordert Geschlossenheit der Nord-CDU im Wahlkampf

Neumünster. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine Partei zu einem engagierten Wahlkampf in den kommenden Wochen aufgefordert. "Ich bin bereit dazu, in den nächsten Wochen alles dafür zu geben", sagte der Regierungschef und Landesvorsitzende am Freitag auf einem Programm-Parteitag in Neumünster. Wenn in der Union alle an einem Strang zögen, habe die Partei es selbst in der Hand, nach der Wahl am 8. Mai weiter in Regierungsverantwortung zu bleiben.

"Die Menschen in Schleswig-Holstein sagen: Die Richtung stimmt", sagte Günther. Die Jamaika-Koalition im Land arbeite weiter gut zusammen. Das Motto laute "Kurs halten". In Neumünster beriet die Partei am Freitag online über das 132 Seiten umfassende Wahlprogramm. Dafür waren mehr als 1200 Änderungsanträge eingegangen. Ihre Landesliste will die Partei am 5. März aufstellen. "Erst die Inhalte, danach die Person", sagte Günther.

Im Vorfeld hatte Günther als Ziel ausgegeben, besser als bei der Wahl 2017 abzuschneiden. Damals war die Union auf 32 Prozent gekommen, im Januar sah eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR die Partei bei 28 Prozent - vor der SPD mit 23 Prozent.

