Mann klaut Bankbriefe: Mehr als 100.000 Euro abgehoben

Hamburg. Mehr als ein Jahr lang hat ein Mann in Hamburg immer wieder Bankbriefe aus Briefkästen geklaut und mit den fremden EC-Karten und Pin-Nummern mehr als 100.000 Euro abgehoben. Der 47 Jahre alte Mann habe zwischen Dezember 2020 und Januar 2022 bei den Grindel-Hochhäusern in mindestens 20 Fällen zugeschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Hamburg. Nach den Diebstählen habe es "Abhebungen großzügiger Natur" gegeben. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Auf die Schliche sind die Beamten dem Mann am Ende dank Überwachungsaufnahmen und dem Hinweis eines aufmerksamen Blockwarts gekommen. Der hatte den Mann bei einer seiner Aktionen beobachtet und die Polizei informiert. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne fanden die Ermittler mehrere Bankbriefe, teure Uhren, Goldmünzen, Goldschmuck und Bargeld. Zudem sei ein hochwertiger Geländewagen sichergestellt worden.

Warum der Mann ausgerechnet bei diesen Hochhäusern aktiv war und ob er noch mehr Geldkarten gestohlen und fremdes Geld abgehoben hat, werde noch ermittelt. Der Mann ist auf freiem Fuß. Er muss sich wegen des Verdachts des Diebstahls und des Computerbetrugs verantworten.

