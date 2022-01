Kassen zahlen mehr für stationäre Krankenhausbehandlungen

Hamburg. Die gesetzlichen Krankenkassen und die Hamburgische Krankenhausgesellschaft haben sich auf eine Erhöhung des Durchschnittsbetrags für stationäre Klinikbehandlungen geeinigt. Der sogenannte Landesbasisfallwert steige in diesem Jahr um 2,3 Prozent auf 3830 Euro, teilte der Verband der Ersatzkassen am Freitag mit. Der Wert dient zur Berechnung einzelner Fallpauschalen, also jenem Betrag, den ein Krankenhaus den Krankenkassen beispielsweise für eine Herz-OP in Rechnung stellt. Insgesamt liege der Finanzrahmen für stationäre Behandlungen damit in diesem Jahr bei 1,9 Milliarden Euro. Nach dem Landesbasisfallwert rechnen in Hamburg den Angaben zufolge 31 Kliniken ab.

