Kinder legen in Eutin Steine und Betonbrocken auf Bahngleise

Eutin. Spielende Kinder haben beim Bahnhof Eutin (Kreis Ostholstein) nach Polizeiangaben Steine und Betonteile auf die Gleise gelegt. Als Beweismittel konnten drei Betonstücke und ein Metallteil sichergestellt werden, die Kinder wurden allerdings nicht gefunden, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Die Polizei war am Donnerstag von der Notfallleitstelle der Bahn alarmiert worden. "Arbeiter der angrenzenden Baustelle gaben an, dass sie fünf bis sechs Kinder gesehen haben, die Gegenstände auf die Gleise legten", heißt es in der Mitteilung. "In der näheren Umgebung konnten die Beamten jedoch keine Kinder feststellen." Wegen der Streckensperrung kam es bei insgesamt sechs Zügen zu Verspätungen.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-885699/2

