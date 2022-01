Alster-Damen fordern Düsseldorf im "ewigen Duell"

Düsseldorf/Hamburg. Für die Hockey-Damen des Clubs an der Alster Hamburg führt der Weg zur deutschen Meisterschaft einmal mehr über den Düsseldorfer HC. Dieses Mal trifft der Titelverteidiger aus der Hansestadt bereits im Halbfinale am Samstag (12.00 Uhr) auf die Gastgeberinnen. Zuvor hatten sich beide Clubs dreimal nacheinander im Finale gegenüber gestanden. 2019 gewann der DHC, 2018 und 2020 setzten sich die Hanseatinnen durch. Die Saison 2020/21 war aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Offen ist bei Alster noch, ob die drei Spielerinnen, die aufgrund ihrer Corona-Infektion vor einer Woche beim 9:1-Viertelfinalsieg gegen den TSV Mannheim gefehlt hatten, wieder zurückkehren. "Es sind alle wieder da. Aber wir machen da noch einen Gesundheitscheck", sagte Trainer Jens George. Im zweiten Semifinale trifft Rot-Weiss Köln auf den Mannheimer HC. Das Endspiel findet am Sonntag statt.

Die Herren des Harvestehuder THC treffen in ihrem Halbfinale am Samstag (18.45 Uhr) auf den Berliner HC. Die Hamburger bekommen es mit der stärksten Offensive der Hauptrunde zu tun: Der BHC erzielte in zehn Spielen 125 Tore, der HTHC 90. Der zweite Final-Teilnehmer wird wie bei den Damen zwischen Mannheim und Köln ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-882829/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg