Nord-CDU berät über Programm für Landtagswahl

Kiel. Auf einem Online-Parteitag in Neumünster will Schleswig-Holsteins CDU heute (16.00 Uhr) ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 8. Mai festzurren. Bislang sind 1241 Änderungsanträge für das 132 Seiten umfassende Programm eingegangen. Nach Angaben des Vorsitzenden der Programmkommission, Tobias von der Heide, hatte die Union ihre Pläne für die kommenden Jahre bereits auf 100 Veranstaltungen diskutiert. Nach Parteiangaben haben sich zu dem Online-Parteitag knapp 250 Delegierte angemeldet. Themen des Wahlprogramms sind unter anderem Bildung, Mobilität, Wohnungsbau, innere Sicherheit und ländliche Räume. Die Partei will aber auch eine Cyber-Hundertschaft bei der Polizei einrichten; wegen der vermehrten Verlagerung von Straftaten ins Internet.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-876932/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg