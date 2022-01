Experten warnen vor Sturmflut an der Nordseeküste

Hamburg. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat vor einer möglichen Sturmflut an der deutschen Nordseeküste gewarnt. Der Höchststand werde für Donnerstagabend beziehungsweise -nacht erwartet, wie der Hydrodienst Hamburg am Donnerstag mitteilte. Das Abend-Hochwasser beziehungsweise das Nacht-Hochwasser werden an der ostfriesischen Küste demzufolge bis zu einem Meter höher, an der nordfriesischen Küste und im Wesergebiet bis zu 1,5 Meter höher und im Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ansteigen. Die höchsten Wasserstände werden gegen Abend erwartet, die Warnung gilt bis kurz vor Mitternacht. Von einer Sturmflut spricht man an der Nordseeküste, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft.

