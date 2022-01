Buxtehuder SV erst im Mai gegen Neckarsulm

Das am vergangenen Samstag abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV und der Neckarsulmer Sport-Union wird erst am 4. Mai nachgeholt. Das gab der BSV am Mittwoch bekannt. Die Partie musste neu angesetzt werden, da es in der vergangenen Woche im Neckarsulmer Team Coronafälle gegeben hatte.

Für den BSV ergibt sich daraus in der Schlussphase der Saison eine englische Woche. Am 30. April empfängt der Verein die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten, am 7. Mai geht es zur HSG Bad Wildungen.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-855659/3

