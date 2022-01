Bauarbeiter stirbt nach Sturz aus zwölf Metern Höhe

Hamburg. Ein Bauarbeiter ist am Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr auf dem Baufeld an der Kreuzung Überseeallee/San-Francisco-Straße, wie die Polizei Hamburg mitteilte. Der Mann sei aus noch unbekannten Gründen aus rund zwölf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt, die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Kollegen des Verunglückten werden vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-857970/2

