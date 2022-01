Erneuerte "Gorch Fock" steuert ersten Ausbildungstörn an

Santa Cruz/Kiel. Das Segelschulschiff "Gorch Fock" soll am Freitag die Kanaren-Insel Teneriffa verlassen und Kurs auf Málaga in Spanien nehmen. Dort ist am 10. Februar der Beginn der ersten Ausbildungsfahrt auf dem runderneuerten Dreimaster mit 80 bis 100 Offiziersanwärtern geplant, wie ein Marinesprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ursprünglich sollten die ersten Kadetten bereits zu Jahresbeginn an Bord gehen.

Corona-Infektionen von 14 Mitgliedern der Stammbesatzung hatten den Zeitplan der "Gorch Fock" durcheinander gebracht. Sie waren in einem Spezialflugzeug A310 MedEvac nach Deutschland geflogen worden und zur Isolation in den Marinestützpunkt Kiel gegangen. Nun seien sie auf dem Rückweg nach Teneriffa, sagte der Sprecher.

Anfang Oktober vergangenen Jahres war die runderneuerte Bark nach jahrelangem Werftaufenthalt nach Kiel zurückgekehrt. Die Kosten für die Sanierung des Schiffes waren von zunächst geplanten 10 auf 135 Millionen Euro gestiegen.

