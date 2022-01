Turm des Ratzeburger Doms muss saniert werden: Spendenaufruf

Ratzeburg. Der Turm des Ratzeburger Doms muss für mindestens 1,26 Millionen Euro saniert werden. Das Land Schleswig-Holstein habe eine Förderung von 600.000 Euro zugesagt und weitere Fördermittel vom Bund seien beantragt, teilte der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mit. Dennoch sei man auch auf Spenden angewiesen. Bei der Erneuerung des Kupferdaches in den Jahren 2018 und 2019 wurden erhebliche Schäden in der Fassade festgestellt. Seither ist der knapp 48 Meter hohe Turm des Domes eingerüstet.

Der von Heinrich dem Löwen 1154 gestiftete Ratzeburger Dom ist ein Wahrzeichen der Stadt. Er gehört neben den Domen in Lübeck, Schwerin und Braunschweig zu den sogenannten Löwendomen, die der Welfenherzog in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Norddeutschland gestiftet hat.

