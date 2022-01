Towers im Eurocup: Mit nur neun Profis gegen Badalona

Hamburg. Die Hamburg Towers stehen am Mittwoch (19.30 Uhr) im Eurocup-Rückspiel gegen das Spitzenteam von Joventut Badalona aus Spanien vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Nach den coronabedingten Ausfällen im Team hat Trainer Pedro Calles nur neun Profis zur Verfügung.

Badalona ist Spitzenreiter der A-Gruppe. Im Hinspiel unterlagen die Hamburger den Spaniern mit 56:73. "Wir spielen gegen eines der besten Teams in Europa. Von daher liegt der Ergebnisdruck nicht auf unserer Seite. Dennoch möchte ich mit den mir zur Verfügung stehenden Spielern das Beste aus unseren Möglichkeiten machen", sagte Calles. Weil auch Jaylon Brown und Justus Hollatz verletzt fehlen, klagte der Trainer: "Das sind ziemlich viele Baustellen in wirklich kurzer Zeit."

Forward Zach Brown nannte die gegenwärtige Lage eine Herausforderung, "mental stark zu bleiben." Das Team wolle sich dem aber stellen. "Wir müssen mental und physisch bereit sein, so gut es geht", sagte Brown. Dabei können die Hanseaten auf die Unterstützung von eintausend Fans in der heimischen Halle in Wilhelmsburg hoffen.

