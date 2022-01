Junggesellenabschied kostet zwei Männer die Führerscheine

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Kiel. Zwei junge Männer haben bei einem Junggesellenabschied in Kiel ihre Führerscheine eingebüßt. Ein 26-Jähriger war am Samstagabend mit fast 1,5 Promille und heruntergelassener Hose auf einem E-Scooter unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 25-Jähriger fuhr mit fast 1,9 Promille auf einem E-Scooter.

Die Polizei wurde von mehreren Zeugen angerufen, denen eine Gruppe offenbar betrunkener Männer im Bereich des Rathausplatzes aufgefallen war, von denen einige auf elektrischen Tretrollern fuhren. Die Polizisten stellten die Führerscheine der beiden Betrunkenen sicher. Die Männer hätten angegeben, sie wüssten nicht, dass für E-Scooter die gleichen Promille-Grenzen gelten, wie beim Fahren von Autos.

Nach Angaben der Polizei ist das Führen eines E-Scooters bereits ab 0,5 Promille eine Ordnungswidrigkeit, die mit zwei Punkten und einem Fahrverbot geahndet wird. Ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor, bei der der Entzug der Fahrerlaubnis droht. Bei alkoholbedingten Ausfallerscheinungen liegt der Grenzwert bereits bei 0,3 Promille. In der Probezeit und unter 21 Jahren gilt ein absolutes Alkoholverbot.

