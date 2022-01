Kinderschutzbund erinnert an "Nummer gegen Kummer"

Kiel. Nach einem weiterhin von der Pandemie geprägten Schulhalbjahr werden am Freitag an Schleswig-Holsteins Schulen die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. "Damit kommen zu der leider häufig ohnehin schon herrschenden Zeugnisangst noch weitere Verunsicherungen oder sogar Ängste über Auswirkungen von Quarantänephasen oder Fehlzeiten durch eine eigene Infektion hinzu", teilte der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein am Dienstag mit Blick auf die Corona-Lage mit. Fragen nach der Basis der Notenvergabe oder Folgen für den zukünftigen Schulabschluss könnten für Schüler, Schülerinnen und Eltern schnell zum weiteren Stresstest werden und zu innerfamiliären Spannungen führen. Der Kinderschutzbund wies in diesem Zusammenhang auf das Kinder- und Jugendtelefon hin, wo Berater ein offenes Ohr für Sorgen haben. Für Kinder und Jugendliche ist die "Nummer gegen Kummer" kostenfrei und anonym unter 116111 zu erreichen.

Seit Beginn der Pandemie sei die Zahl der Beratungsanfragen bei den Sorgentelefonen der "Nummer gegen Kummer" erheblich gestiegen, sagte der Koordinator der Landesarbeitsgemeinschaft der "Nummer gegen Kummer", Matthias Hoffmann. Die Anzahl der Gespräche am Elterntelefon (0800 111 0 550) stieg demnach um über 60 Prozent. Auch Kinder und Jugendliche nehmen seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt die Beratungsangebote der "Nummer gegen Kummer" wahr. "Vor allem die Chat-Beratung des Kinder- und Jugendtelefons ist um 30 Prozent mehr genutzt worden als vor der Pandemie", sagte Hoffmann.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-841709/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg