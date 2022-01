Corona-Proteste und Gegendemos auch in Herzogtum Lauenburg

Lübeck/Ratzeburg. Rund 1100 Menschen haben am Montagabend an verschiedenen Orten im Kreis Herzogtum Lauenburg gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. Dabei kam es in Bargteheide zu Auseinandersetzungen zwischen etwa 180 Kritikern der Corona-Maßnahmen und 100 Gegendemonstranten. Dabei seien zwei Menschen leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die übrigen Aktionen seien weitgehend störungsfrei verlaufen.

In Lübeck hatten am Montagabend nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen friedlich gegen die Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht protestiert. An einer Gegendemonstration hatten sich den Angaben zufolge rund 700 Menschen beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-841084/2

