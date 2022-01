Polizisten begleiten Demonstranten in Lübeck.

Demonstrationen Friedliche Demonstrationen in Lübeck

Lübeck. In Lübeck haben am Montag mehr als tausend Menschen gegen Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht protestiert. Unter dem Motto "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht" zogen sie durch die Innenstadt. Die Demonstration sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Auch bei einer Gegendemonstration unter dem Motto "Für Einhaltung der Regeln und Anerkennung wissenschaftlicher Tatsachen" habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte der Sprecher. An dieser Demonstration, zu der ein Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften und weiteren gesellschaftlichen Gruppen aufgerufen hatte, nahmen den Angaben zufolge in der Spitze etwa 700 Menschen teil.

