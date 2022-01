Falscher Polizist raubt Autofahrer aus

Niendorf. Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist in Niendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg von einem falschen Polizisten angehalten und bestohlen worden. Der 52-Jährige sei von einem Auto mit Bonner Kennzeichen überholt und zum Anhalten aufgefordert worden, berichtete die Polizei am Montag. Der zivil gekleidete Beifahrer des Fahrzeugs habe sich als Bundespolizist ausgegeben und den 52-Jährigen aufgefordert, seinen Autoschlüssel auf das Armaturenbrett zu legen. Als der Fahrer dieser Aufforderung nachkam, ergriff der angebliche Polizist die Fahrzeugschlüssel und den Rucksack des Autofahrers und flüchtete in Richtung der Autobahn 24. In dem am Sonnabend geraubten Rucksack habe sich ein mittlerer fünfstelliger Geldbetrag befunden, sagte eine Polizeisprecherin.

