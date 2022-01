Unfälle Motorrollerfahrer stirbt nach Unfall in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg. Ein 56-jähriger Motorrollerfahrer ist am Samstagabend nach einem Unfall in Hamburg-Eidelstedt gestorben. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann ungebremst auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Die Polizei teilte mit, dass der Mann im Verlauf der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

